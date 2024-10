Malgré les "Wouter buiten" et une mi-temps pénible, Anderlecht finit par dérouler à Tubize-Braine

À la mi-temps, on se disait que le RSCA n'était pas à l'abri à Tubize-Braine. Les Mauves ont finalement déroulé grâce à Kasper Dolberg. Wouter Vandenhaute, ciblé par les supporters, peut souffler.

En ce soir d'Halloween, il fallait éviter que le 16e de finale du RSC Anderlecht tourne au film d'horreur chez le quasi-voisin tubizien. Et en termes de football proposé, on en était au final assez proche en première période malgré une équipe somme toute peu modifiée (aucun jeune à part Degreef, Zanka-Simic dans l'axe, Vazquez devant, Kikkenborg pour Coosemans) par David Hubert.

La première occasion a en effet été pour Tubize-Braine et Migliore (2e) bien trouvé par un centre venu du flanc de N'diaye. Anders Dreyer répond, isolé par Luis Vazquez, mais De Bolle s'interpose (4e). La RUTB va mettre beaucoup d'intensité dans les duels et remontera fréquemment par des flancs très mal défendus par Ndiaye et surtout par un Foket en costume de fantôme.

Ironiquement, Anderlecht fera la différence en contre : Tubize se présente par deux fois devant le but adverse, lance Francis Amuzu deux fois dans la foulée... et De Bolle fauche l'ailier la seconde fois. Il n'est pas exclu, mais Anders Dreyer transforme le penalty (27e, 0-1). Luis Vazquez a le ballon du 0-2 au bout du pied mais idéalement servi par Amuzu et seul face au gardien, il l'envoie loin au-dessus (36e).

© photonews

Tubize va alors se procurer plusieurs phases dangereuses, en remontant notamment via un excellent Serhat Tepe. Leoni, l'un des meilleurs visiteurs en termes de bons ballons offensifs, va se trouer à deux reprises plein axe, offrant des occasions à Migliore et Crame (43e, 45e). Le public n'avait pas attendu ces minutes pour déjà lancer des chants "Wouter buiten" et dévoiler des banderoles opposées à l'arrivée d'Olivier Renard. Ambiance.

Dolberg tue le match

Au retour des vestiaires, Dreyer frappe juste à côté sur un centre de Samuel Edozie, fraîchement monté au jeu (48e). Hubert se décide d'ailleurs à vite faire d'autres changements, sortant Ndiaye pour Sardella mais surtout Vazquez pour Kasper Dolberg. Et le Danois va rendre claire la différence entre lui et son "concurrent".

© photonews

D'abord en étant au bon endroit sur un centre de Dreyer, bien trouvé par Edozie encore (64e, 0-2) ; une minute plus tard, rebelote, Dreyer sert son compatriote qui place joliment sa tête et tue le match (65e, 0-3). Plus de suspens, et les Mauves vont logiquement temporiser, offrant à Tyron Crame quelques belles frappes dont l'une que sort Kikkenborg, enfin à l'oeuvre (71e).

Amando Lapage va aussi pouvoir faire ses débuts tant attendus en remplaçant Simic sans pression, et s'offrira même une intervention en urgence sur une perte de balle de Zanka (77e). Le dernier mot sera, encore, pour Kasper Dolberg qui donne au score des allures fort sévères en anticipant bien devant De Bolle (0-4, 86e). Au final pas de frayeur pour le RSC Anderlecht, largement supérieur en seconde période après 45 premières minutes pénibles. Mais les cauchemars seront certainement pour Vandenhaute et Renard, que cette qualification ne rendra pas plus populaires auprès des ultras.