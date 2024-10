Aiden O'Neill libère un Standard fantomatique, mené, emmené en prolongations par le Lyra-Lierse et sauvé de justesse par Matthieu Epolo !

Après une demi-heure, le Standard était mené dans ce 1/16e de finale de Coupe de Belgique, à la maison, face au Lyra-Lierse, pensionnaire de D1 VFV. Les Rouches s'en sont finalement tirés, mais se sont occasionnés une belle frayeur, en passant par les prolongations.

Le Standard recevait le Lyra-Lierse, ce mercredi, en 1/16e de finale de la Coupe de Belgique. Une rencontre pour laquelle Ivan Leko reconduit Matthieu Epolo dans les buts, teste Aiden O'Neill en défense centrale et Sotiris Alexandropoulos, pour la première fois dans la peau d'un titulaire, au milieu de terrain, en compagnie d'un Léandre Kuavita qui retrouve sa place. Le duo d'attaque Zeqiri - Ayensa est aligné pour tenter de lui donner confiance.

Le K. Lyra-Lierse a totalement douché Sclessin !

Et après un premier quart d'heure très franchement terne, lors duquel le ballon a tourné entre les onze joueurs du Standard, sans jamais accélérer, ce sont bien les Rouches qui mettent, les premiers, le nez à la fenêtre. Joli mouvement entre Camara et Calut, qui remise pour le premier cité. Son centre trouve la tête... de Léandre Kuavita, l'un des plus petits joueurs du noyau, qui inscrit son premier but avec l'équipe première (1-0, 16e).

Le Matricule 16 avait fait le plus dur, mais a pu tout recommencer quelques minutes plus tard. Perte de balle d'un Price complètement à côté de ses pompes, Mathias Schils trouve Seppe Kil dans la profondeur, qui aligne Epolo en face à face (1-1, 26e). Et après ça, il ne faut que peu de temps à Jordy Peffer pour se retrouver en provocation sur le côté droit, déborder un Calut qui ne cesse de reculer et tromper une nouvelle fois Epolo, via le poteau, d'une frappe lourde. Une douche froide monumentale sur Sclessin (1-2, 33e).

Entièrement endormi, le Standard est forcé de réagir et remet son tablier de travail. Les joueurs d'Ivan Leko appuient sur l'accélérateur, Zeqiri offre un magnifique ballon dans le dos de la défense à Ayensa, qui mystifie Sterkens, lui aussi en face à face (2-2, 41e). A la pause, les 8877 spectateurs présents sont loin d'être rassurés.

Et a tenu bon !

Le début de la seconde période est à l'avantage des locaux, visiblement bien remontés par Ivan Leko à la pause. Camara (47e) et Zeqiri (55e, 57e) trouvent le gardien Sterkens, tandis que Ayensa frappe sur le montant (51e). Cependant, après une heure, les Rouches ne sont pas encore tirés d'affaire. A la 67e minute, Leko décide de sortir un Price fantomatique pour Bulat, et davantage de poids offensif.

Ça n'aura pas eu l'effet escompté. Le Standard, malgré quelques frappes lointaines de Zeqiri, Ayensa et Bulat, est resté particulièrement timide devant la cage d'un Mats Sterkens intransigeant sur les ballons qu'il a eus à repousser. Les Rouches ne feront finalement jamais plus la différence dans le temps réglementaire, et doivent passer par les prolongations.

© photonews

Libéré par son capitaine... et son gardien, le Standard se défait tout de même du Lyra-Lierse

En début de prolongations, la tension est palpable. Le Standard a évidemment le contrôle du ballon, mais une contre-attaque bien jouée par le pensionnaire de D1 VFV pourrait coûter très cher. Les Rouches gardent donc une certaine prudence.

Alors que l'on vient de passer le cap des 100 minutes de jeu, un Léandre Kuavita qui a décidément marqué des points dans cette rencontre adresse un centre de qualité pour Aiden O'Neill, qui s'était projeté dans le rectangle avant de couper la trajectoire du ballon et tromper Sterkens (3-2, 101e). Cette fois, le Standard n'a plus le droit de se faire rattraper.

Et pourtant. Dix minutes avant le terme, Bosko Sutalo arrive en retard, dans le rectangle, et commet l'irréparable. Penalty clair et net, que Matthieu Epolo sauve en partant du bon côté. Le jeune gardien des Rouches a véritablement sauvé ses couleurs (111e), qui rejoignent finalement, dans la douleur la plus extrême, les 1/8es de finale de la Croky Cup. Quelle soirée à Sclessin !