Fuseini fait 2-1 !

L'Union Saint-Gilloise joue ce mercredi soir en Coupe de Belgique face à La Gantoise. L'équipe de Sébastien Pocognoli s'est bien reprise ces dernières semaines après un début de saison compliqué.

Les Unionistes n'ont en effet plus perdu depuis le 27 octobre et une défaite 1-3 contre le Cercle de Bruges. Depuis, ils ont battu Eupen 0-3 en 16e de finale de la Coupe de Belgique et ont également enchaîné des bons résultats en Europa League, notamment un nul (1-1) face à l'AS Rome et une victoire 0-1 face à Twente.

En Pro League, l'Union reste sur une belle série avec un match nul contre Malines, une victoire 4-0 face à Genk et un match nul (1-1) contre Louvain. Ce week-end, l'équipe a réalisé un beau coup en gagnant face à l'Antwerp alors qu'ils étaient réduits à 10.

L'Union Saint-Gilloise, tenante du titre en Coupe de Belgique, aura donc l'occasion de continuer sur sa lancée ce mercredi face à la Gantoise. Le club gantois est actuellement 6e du championnat et reste sur une défaite 6-0 face à Anderlecht et un match nul face à Westerlo. L'Union semble donc favorite et devra tenir ce statut dans ce 8e de finale.