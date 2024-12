L'exploit était proche : un dégagement peu orthodoxe de Matthieu Epolo élimine le Standard au bout des prolongations à Genk

Pour la deuxième fois consécutive, le Standard a disputé une rencontre de 120 minutes dans cette Coupe de Belgique. Mais cette fois, ce sont les Limbourgeois qui se sont imposés dans les ultimes minutes, sur un but de Patrik Hrosovsky. Le Standard est éliminé, Genk en quarts de finale.

Il fallait un exploit aux joueurs du Standard pour venir à bout du Racing Genk, leader du championnat, en 1/8es de finale de la Coupe de Belgique, ce mercredi soir. Une rencontre pour laquelle Ivan Leko réalise trois changements par rapport au partage à Charleroi : Arnaud Bodart (blessé), Henry Lawrence et Dennis Ayensa sont remplacés par Matthieu Epolo, Alexandro Calut et Marko Bulat. De son côté, Thorsten Fink change six joueurs et aligne notamment Penders, Karetsas et Oh, alors que Tolu commence sur le banc. Un banc sur lequel, pour les Rouches, Laurent Henkinet fait son retour.

Le bloc bas du Standard a su faire déjouer le Racing Genk

Une partie qui débute véritablement en mode mineur, entre un Standard qui, comme prévu, laisse le ballon à son adversaire, et un Racing Genk qui manque clairement de rythme et de vitesse d'exécution pour mettre les Rouches en danger. Il faut attendre le quart d'heure pour voir la première frappe cadrée du match, signée Marko Bulat : plein centre pour Penders, qui boxe (14e).

Le Matricule 16 s'en tient au plan en béton dressé par Ivan Leko et, jusque-là, tient le coup. Genk est dans le dur face au bloc bas du Standard et Matthieu Epolo n'a pratiquement aucun ballon menaçant à toucher. Mais dans l'autre sens, les Rouches balancent le cuir "au petit bonheur la chance" une fois celui-ci récupéré, et le pauvre Andi Zeqiri, seul sur son île, ne peut pas faire grand-chose. Oh se loupe complètement sur une reprise de la tête avant la pause (40e), et c'est déjà tout pour cette première mi-temps.

Le Standard ouvre le score... mais doit aussitôt tout refaire

La seconde période reprend sur les mêmes bases. Le Racing Genk en possession du ballon, le Standard qui fait le gros dos, Matthieu Epolo qui n'a toujours pas le moindre ballon chaud à sortir, mais les Rouches peinent toujours autant à se relancer et amener le danger. Pour enfin y parvenir, il faut un bel effort d'Ilay Camara, qui parvient à décaler Kuavita dans le rectangle. La frappe du milieu de terrain est repoussée par Penders... dans les pieds d'Andi Zeqiri, qui ne se fait pas prier pour punir le club qui le prête à Sclessin (0-1, 65e).

Logiquement, les Limbourgeois réagissent et passent la seconde. Hrosovsky, Sattlberger et Tolu montent au jeu, ce qui a le don de changer la donne de la rencontre. D'autant que moins de dix minutes plus tard, Jarne Steuckers a tout le temps qu'il faut sur son côté droit pour servir la tête de Tolu. L'erreur à ne pas faire pour le Standard, qui voit Genk revenir dans le match (1-1, 72e).

La fin du temps réglementaire est, bien sûr, à l'avantage de Genk. Kayembe, Hrosovsky et Steuckers apportent le danger, les trois joueurs tentent de trouver Tolu, en vain. De leur côté, les Rouches semblent très émoussés physiquement et ont de plus en plus de mal à réaliser les efforts nécessaires. Il n'y aura donc plus de grosse occasion... comme lors de la première période des prolongations, qui voit les deux équipes faire jeu égal.

Solide et rigoureux, le Standard pensait pouvoir attirer Genk dans ses derniers retranchements et accrocher une séance de tirs au but. C'était sans compter sur un corner limbourgeois, sur lequel Epolo sort de son but pour boxer, mais n'écarte pas vraiment le danger. Le ballon parvient à Hrosovsky en entrée de surface, qui fait passer le ballon à travers une forêt de jambes pour inscrire le but de la qualification (2-1, 115e). Combattif, solide, mais trop peu dangereux, le Standard tombe avec les honneurs à Genk, et aura certainement des regrets.