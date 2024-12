L'Union domine La Gantoise et se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe de Belgique

L'Union Saint-Gilloise s'est méritoirement qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe de Belgique après sa victoire (3-2) face à La Gantoise.

Dans une bonne dynamique depuis plusieurs semaines, l'Union Saint-Gilloise recevait La Gantoise ce mercredi soir en 8e de finales de la Coupe de Belgique.

Les Bruxellois démarrent bien la rencontre et prennent les commandes du jeu assez vite. Boufal, qui monte en puissance, enroule une belle frappe qui passe à côté du but (4e). Dominée, La Gantoise se ménage pourtant la première grosse occasion du match. Moris doit sauver devant Gandelman (8e).

L'Union passe devant, gère bien, mais...

Après cette opportunité, il n'y en a pratiquement plus que pour l'Union. Les locaux en profitent d'ailleurs pour ouvrir le score, avec un service parfait de Fuseini qui trouve Promise David dans le rectangle (1-0, 13e).

Le grand attaquant de l'Union passe d'ailleurs à un cheveu de doubler la mise quelques minutes plus tard, mais manque complètement son dribble devant Schmidt (20e).

Le portier gantois doit ensuite sauver les meubles et sortir un arrêt magnifique devant Fuseini (29e). De l'autre côté, Moris intervient bien devant Gandelman (30e).

Assez largement dominatrice, l'Union va pourtant encaisser le but de l'égalisation en fin de première mi-temps. Trouvé de manière lumineuse par Delorge, Dean trompe Moris d'une belle frappe croisée (1-1, 43e).

Fuseini et David font plier La Gantoise

Malgré cette égalisation qui est un peu tombée de nulle part, l'Union repart de plus belle en début de seconde mi-temps et parvient à reprendre l'avance.

Fusein profite des largesses de la défense gantoise, dribble Schmidt et a tout le loisir de placer dans le but vide (2-1, 48e). L'attaquant unioniste manque ensuite devant le gardien japonais...avant d'offrir le 3-1 à David quelques minutes plus tard (3-1, 58e).

L'Union résiste et se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe

La Gantoise n'a cependant pas dit son dernier mot. Sur un superbe coup franc, Delorge pousse Moris à la claquette (61e).

Le gardien de l'Union doit cependant se retourner sur l'action d'après, avec Gandelman qui reprend bien trop facilement un corner (3-2, 62e).

On imagine que la fin de match va être compliquée pour l'Union, et pourtant... La Gantoise n'aura pratiquement pas d'autre occasion et collectionnera les cartes jaunes.

Rodriguez, monté en cours de jeu, se permettra même de manquer le 4-2 en toute fin de rencontre. L'Union mérite sa qualification et poursuit sa marche en avant. La Gantoise et son entraîneur Wouter Vrancken ont du souci à se faire...