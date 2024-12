Anthony Moris...sévère après la qualification de l'Union : "On doit faire beaucoup mieux !"

L'Union Saint-Gilloise s'est imposée 3-2 face à La Gantoise ce mercredi et s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe de Belgique.

En après-match, à notre micro, le gardien et capitaine de l'Union Anthony Moris se réjouissait bien sûr de la qualification et de la bonne dynamique actuelle.

L'Union vient en effet d'enchaîner de bons résultats sur les trois tableaux : en championnat, en Coupe et en Europe. "C’est important, parce que ce sont trois compétitions différentes", a-t-il commencé. "Le contrat est rempli aujourd’hui."

Le gardien luxembourgeois regrettait cependant le 2e but encaissé par l'Union, ainsi que le jeu proposé par moments. "C’est un match qu’on aurait dû beaucoup mieux contrôler. On n’est pas trop bien rentrés dans le match, un petit peu comme contre l’Antwerp", explique-t-il.

"On a la chance de marquer des buts un peu plus facilement que les dernières semaines donc ça facilite un peu les choses. Mais on doit surtout apprendre à gérer ce genre de matchs."

"A partir du moment où on arrive à faire 3-1 en début de deuxième mi-temps, il faut se rendre le match facile. Ils marquent trop facilement sur corner et on a laissé des opportunités. Je pense que cela viendra avec le temps. C'est d'abord question de résultats, puis ensuite on va grandir en maturité."