Wouter Vrancken en a marre de l'arbitrage : il pousse un nouveau coup de gueule après la défaite contre l'Union !

La Gantoise a été battue par l'Union et est éliminée de la Coupe de Belgique. Le coach des Buffalos, Wouter Vrancken, avait son mot à dire sur l'arbitrage.

Wouter Vrancken était, malgré la défaite 3-2 en huitièmes de finale de la Coupe de Belgique, très fier de son équipe. Il l'a répété à la conférence de presse d'après-match.

Il n'a pas voulu commenter le fait que son équipe ait été lésée par quelques phases discutables. "Je préfère ne pas pointer du doigt l'absence du VAR. Peu d'équipes peuvent venir jouer ainsi à l'Union et en faire un match ouvert. Tout était présent, sauf l'efficacité."

"Il y a clairement une main de Burgess qui n'est pas sifflée. La position de l'arbitre était pourtant bonne, mais dans ces dix dernières minutes, on n'ose pas prendre les grandes décisions sans VAR. Dommage."

Selon Wouter Vrancken, les arbitres ne peuvent plus se passer du VAR

Et il a également été très clair sur le deuxième but. "Pour moi, le deuxième but encaissé était hors-jeu. Il semble que nous ne puissions plus nous passer de la VAR. Je ne veux pas encore parler de ces réunions avec les arbitres. Mais cela nous a été préjudiciable deux fois."

"La VAR devrait être un outil d'aide, ce qui n'est pas le cas. Mais les cartons jaunes pleuvent, avec beaucoup d'arrogance envers nous. Il n'y avait pas de communication non plus", a conclu le coach.