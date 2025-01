"Personne n'était au niveau" : le vestiaire unioniste a tremblé après la gifle du Bosuil

L'Union Saint-Gilloise a pris l'eau à l'Antwerp hier soir (5-1). Les hommes de Sébastien Pocognoli n'ont pas cherché d'excuses à l'interview.

L'Union se présentait à Anvers avec la volonté de confirmer sa bonne série de fin d'année civile (onze matchs de rang sans défaite). Mais les Saint-Gillois ont eu de grandes difficultés à exister face aux hommes de Jonas De Roeck, à la fois présents dans le duel physique et très justes techniquement.

Tout le contraire des Unionistes : "Je suis dégoûté, on n’est jamais rentrés dans le match. Ce qu’on a montré, ce n’était pas assez. Ce n’était pas notre vrai visage. Et on ne peut s’en prendre qu’à nous-mêmes" explique Noah Sadiki au journal Le Soir.

Une vraie claque

"L'Antwerp est venu avec un plan clair, celui de nous faire tourner sur tout le terrain. On n’a jamais su trouver la solution, on n’a jamais répondu dans l’intensité. C’est cela qui nous a tués. Quand on fait 2-1, on a le sentiment qu’on peut revenir. Et puis le troisième goal arrive et tout le monde s’écroule. C’est à ce niveau-là qu’on doit grandir" poursuit-il.

Alessio Castro-Montes est tout aussi conscient des lacunes affichées : "Malheureusement, le score est très lourd. Peut-être même trop lourd. Mais la défaite est méritée. On a fait trop de fautes individuelles. Et au niveau collectif, on n’était pas non plus présent".

"Que ce soit en défense, au milieu ou en attaque, on n’était pas au niveau. Et si personne n’est au niveau, c’est difficile de faire un score" résume Castro-Montes, à nouveau aligné sur le côté gauche pour laisser le flanc droit à Anan Khalaili. Un match qui sonne comme un vrai avertissement avant la reprise du championnat et ce déplacement à Charleroi.