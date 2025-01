"Mister Croky Cup" a encore fait parler la poudre et ne regrette pas son choix d'être venu en Belgique : "Je me sens aimé par les supporters"

Le meneur de jeu anversois rugit à nouveau, et s'est montré décisif lors de la large victoire, et la qualification, du Matricule 1, face à l'Union.

Comme lors de ses premiers pas en JPL, Tjaronn Chery avait fait fureur lors du match aller contre le Beerschot en championnat et après un petit passage compliqué pour terminer l'année, comme toute l'équipe d'ailleurs, il a retrouvé des couleurs hier face à l'Union.

Du haut de ses 36 ans, le Néerlandais a mené l'Antwerp vers une victoire monstre (5-1) contre l'Union, et a ajouté deux buts à ses statistiques. Son compteur s'élève désormais à quatre buts en coupe. Le meneur de jeu est en train de doucement se muer en "Mister Croky Cup", avec deux passes décisives également à rajouter à son compte.

Mais le joueur a su rester modeste face à toutes ces louanges : "Bien sûr, j'aime marquer des buts et donner des passes décisives, mais je préfère parler de ce que nous avons apporté en tant qu'équipe contre l'Union. Le fait que nous puissions réaliser une telle performance juste après le Nouvel An nous donne beaucoup de confiance avant le match contre le Beerschot. Si nous avions perdu contre l'Union, nous aurions abordé le derby avec un moins bon sentiment", a expliqué le joueur dans Het Gazet van Antwerpen.

"Je me sens bien à Anvers et je me sens aimé par les supporters. J'espère continuer sur cette lancée dimanche. Même si cela n'a pas forcément quelque chose à voir avec le Beerschot. J'ai juste envie d'y aller à fond", ponctuait le Néerlandais.

Après le derby de dimanche, l'Antwerp jouera directement sa place en finale de la compétition avec un déplacement dans la capitale pour y affronter Anderlecht (match aller).