Réaction Enfin ! Dennis Praet, 6 mois après son arrivée, tient son match référence (et a bien choisi son moment)

L'homme du match face à l'Union Saint-Gilloise ? On pourrait pointer Tjaronn Chery, auteur d'un doublé, ou un Vincent Janssen intenable. Mais Dennis Praet, avec un but, un assist et beaucoup d'intelligence de jeu, mérite peut-être bien ce titre.

Le retour de Dennis Praet en Jupiler Pro League ne se passait jusqu'à présent pas comme espéré. Le Soulier d'Or 2014 décevait, particulièrement discret avec le ballon et semblant même un peu se cacher quand il ne l'avait pas. Loin du joueur qui ravissait les observateurs sous les couleurs du RSC Anderlecht, Praet était resté celui qui avait progressivement perdu sa place à Leicester City, au point de devoir se résoudre à revenir au bercail. "Je progresse petit-à-petit, pas après pas... Je ne m'étais pas entraîné et n'avais pas joué depuis longtemps", rappelle Dennis Praet après son premier vrai bon match sous le maillot de l'Antwerp, ce mercredi. Car en quart de finale, l'ex-Mauve est directement ou indirectement impliqué dans 3 des 5 buts de son équipe. Et avant de l'être, il était déjà très inspiré, via des centres dangereux et des gestes pleins de flair, souvent en un temps. Sur le 3-1, sa déviation d'un long ballon d'Alderweireld vers Vincent Janssen est décisive. Praet va ensuite joindre les statistiques à la note de style, en étant à l'assist sur le 4-1 d'un joli extérieur du pied. Puis, à la réception d'un centre de Kobe Corbanie, il inscrira son premier but sous le maillot anversois, et même si c'est pour le détail, cela ne peut que lui faire du bien. "J'en suis content, bien sûr, mais surtout content de la manière dont nous avons gagné ce match face à une Union qui était tout de même en grande forme", pointe-t-il au micro de RTL Sports. "On voit à l'attitude de l'équipe que cette Coupe est importante pour nous, on veut absolument aller la gagner". L'Antwerp a en tout cas éliminé le tenant du titre avec fracas.