L'Antwerp a dû faire preuve de patience avec sa recrue phare : "C'est un diesel et c'est quelqu'un de réservé"

Il a enfin marqué son premier but sous les couleurs du Great Old. Un 5ème but sans importance dans un match déjà plié contre l'Union, mais... le joueur l'a célébré comme si un gros poids avait été enlevé de ses épaules. Et c'est effectivement le cas.

Nous connaissons Dennis Praet depuis longtemps et même à Anderlecht, il était ce qu'on appelle communément un "introverti". Quelqu'un qui garde toutes ses frustrations pour lui et ne laisse pas beaucoup transparaître ses émotions. Mais tout a éclaté au grand jour, comme ce fut le cas hier soir.

Retrouver la confiance

Car ne vous méprenez pas : Dennis Praet a eu du mal avec les critiques et son temps de jeu limité depuis son arrivée à Anvers. En effet, il avait choisi le Bosuil pour rejouer les premiers rôles, mais il savait aussi qu'il n'en faisait pas assez. Et cela le frustrait.

Praet est une diesel. Il lui fallait du temps pour s'adapter. Les doutes autour de lui étaient énormes lorsqu'il est passé des jeunes d'Anderlecht à l'équipe première. Il a fallu trois ans avant qu'il ne devienne vraiment incontournable. Et même après, chaque performance était scrutée à la loupe.

Au cours des trois dernières saisons, il n'a jamais joué plus de 1 000 minutes. Cela affecte la confiance et le rythme d'un joueur. Maintenant que la saison est encore longue, il a déjà accumulé 793 minutes, et la confiance de l'entraîneur Jonas De Roeck signifie beaucoup pour lui.

Il a été plusieurs fois critiqué fortement par les supporters sur les réseaux sociaux, mais il lui fallait un temps d'adaptation. Praet a commencé sa carrière en tant que milieu offensif ou ailier gauche, puis il est passé à la position de milieu central.

Trouver sa place et s'adapter aux coéquipiers

Au Bosuil, on lui demande de jouer un rôle plus défensif et il lui a fallu un certain temps pour s'adapter au jeu de Denis Odoi. Mais il n'y a jamais eu de problème dans le vestiaire. Chery et Odoi lui ont assuré que les automatismes viendraient et qu'il pouvait compter sur eux.

Son match contre l'Union pourrait être un tournant dans sa saison, juste avec ce but. L'arrivée de Praet a été accompagnée d'une grosse pression. En tant qu'ancien lauréat du Soulier d'Or, Diable Rouge avec 15 sélections et joueur ayant de l'expérience en Premier League et en Serie A, on attendait de lui un rôle déterminant immédiatement après son arrivée.

Ses opportunités de jeu ont été limitées en raison de son manque de rythme, et la pression des médias et des supporters n'a pas aidé. Son but était surtout important pour sa confiance. Sa célébration montrait qu'il avait enfin mis les doutes et la pression des mois passés de côté.

Pour l'Antwerp, qui mise beaucoup sur le championnat et désormais sur la coupe, un Praet en pleine forme est un atout énorme. Sa qualité et son expérience peuvent devenir un facteur déterminant dans les ambitions de l'équipe.