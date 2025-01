Une claque pour effacer ses soucis et reprendre sa marche en avant ? "Il faut rester prudent à ce sujet"

Le Matricule 1 a écarté une des équipes en forme de notre championnat, et débute la nouvelle année de la meilleure manière possible.

L'Antwerp a impressionné en quart de finale de la Croky Cup hier. Les Anversois ont humilié le vainqueur de la Coupe, et ainsi pris leur revanche sur la finale perdue en l'emportant largement au Bosuil.

Heureux comme on peut l'imaginer, Toby Alderweireld revient sur la belle victoire du Great Old contre l'Union SG : "Une excellente performance dans tous les domaines. Le jeu, la combativité, et ce dans des circonstances difficiles. C'était très bien à tous les niveaux", a déclaré le capitaine de l'Antwerp dans Het Nieuwsblad.

"Est-ce que cela suffira à nous sortir de notre creux actuel ? Il faut rester prudent à ce sujet et ne pas trop s'emballer. Mais nous pouvons nous en inspirer pour les semaines à venir. La manière dont nous avons joué et gagné, contre une Union qui est dans une bonne période, peut nous donner du courage", conclut le défenseur, qui espère un retour en force après avoir terminé l'année 2024 sur un bilan d'une victoire en quatre rencontres.

Confirmer avec un... derby

Afin de se remettre sur les bons rails, l'Antwerp devra, en effet, confirmer dès la prochaine rencontre. Ce sera dimanche au Kiel, face au grand rival. Le Beerschot, lanterne rouge, ne se laissera sûrement pas faire devant son public et voudra réagir par rapport au derby aller, arrêté par ses supporters alors qu'ils étaient largement menés.

De plus, les deux formations pourraient également se retrouver en demi-finale de la Coupe de Belgique si le Beerschot élimine Anderlecht ce soir.