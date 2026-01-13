Date: 13/01/2026 20:30
Compétition: Coupe de Belgique
journée: Quarts de finale
Stade: Stade du Pays de Charleroi

LIVE : C'est parti entre Charleroi et Bruges

Le Sporting Charleroi reçoit le Club de Bruges ce mardi en quart de finale de la Coupe de Belgique.

Temps   9' 49" 
Florent Malice
8
 Bon travail défensif de Camara et Titraoui pour bloquer le duo Forbs-Sabbe
7
 Faute brugeoise dans le rectangle, sur Nzita - Delavallée va pouvoir se dégager
7
 Corner obtenu par Forbs bien trouvé dans le rectangle par Hugo Vetlesen
6
 Van den Heuvel, le portier brugeois, s'est fait une grosse frayeur devant Scheidler... il n'est pas très serein
4
 Tentative de combinaison carolo... mais le ballon que Titraoui glisse à Pflücke est trop long
3
 Superbe geste de Vetlesen pour laisser filer Tzolis vers le but... mais Keita s'offre un joli tacle glissé
1
 C'est parti et immédiatement, Bruges obtient un bon coup-franc côté gauche... mais ça ne donne rien
1
 Charleroi - FC Bruges: 0-0
20:19
 Bienvenue au Mambourg pour ce quart de finale entre le Sporting Charleroi et le FC Bruges !

Charleroi Charleroi
Delavallee Martin  
Nzita Mardochee  
Keita Cheick  
Ousou Aiham  
Van Den Kerkhof Kevin  
Camara Etienne  
Titraoui Yacine  
Guiagon Parfait  
Pflücke Patrick  
Bernier Antoine  
Scheidler Aurélien  
Banc
Romsaas Jakob Napoleon  
Szymczak Filip  
Gaudin Jules  
Colassin Antoine  
Blum Lewin  
Asante Raymond  
Kone Mohamed  
Boukamir Mehdi  
Khalifi Yassine  
Boukamir Amine  
 

FC Bruges FC Bruges
van den Heuvel Dani  
Seys Joaquin  
Ordonez Joel  
Mechele Brandon  
Sabbe Kyriani  
Vetlesen Hugo  
Vanaken Hans  
Stankovic Aleksandar  
Forbs Carlos  
Vermant Romeo  
Tzolis Christos  
Banc
Reis Ludovit  
Tresoldi Nicolò  
Sandra Cisse  
Meijer Bjorn  
Siquet Hugo  
Spileers Jorne  
Diakhon Mamadou  
De Corte Axl  
Vanden Driessche Argus  
Campbell Shandre  

présentation (du match)

Charleroi peut-il le faire ? Les Zèbres n'osent même plus rêver
Charleroi peut-il le faire ? Les Zèbres n'osent même plus rêver

Il faudra sortir le grand jeu ce soir face au Club de Bruges, mais le Sporting Charleroi veut y croire.

Peuvent-ils le faire ? Les Zèbres reçoivent le Club de Bruges ce soir en quart de finale de la Coupe de Belgique et l'objectif est clair : un dernier carré de Croky Cup, pour la première fois depuis 20 ans. Ce serait également la première fois durant l'ère Mehdi Bayat... qui en a pourtant longtemps fait un objectif.

On s'en rappelle : l'administrateur-délégué du RCSC avait clamé faire de la Coupe de Belgique une priorité, conscient que c'était là le moyen le plus simple (le seul ?) d'inaugurer l'armoire à trophées du club. Et pourtant, jamais les Zèbres n'ont dépassé le stade des quarts sous sa houlette.

Et alors que les saisons sans Playoffs s'enchaînent, la Coupe commence également à sonner comme un rêve creux. Mehdi Bayat le confirmait en 2018 : il ne voulait plus mettre la pression à son équipe, après avoir déclaré en 2016 et 2017 qu'il "rêvait" de ce trophée. Depuis, il s'est fait discret.

Un Mambourg en feu ? 

Il faut dire que le dernier quart de finale date de 2019. Et au Mambourg ? Il date de 2016 : dix ans cette année que le stade n'a pas pu tout donner pour porter ses hommes vers une éventuelle demi-finale. On se rappelle d'ailleurs qu'à l'époque, contre Genk, le Stade du Pays Noir était resté tristement vide.

Ca ne devrait pas être le cas ce soir : Hans Cornelis et ses hommes ont fini 2025 en beauté avec une victoire à Anderlecht, et auront tout un stade derrière eux. Il faudra bien ça pour battre un Bruges favori de la compétition...

Coupe de Belgique

 Quarts de finale
Charleroi Charleroi 0-0 FC Bruges FC Bruges
Antwerp Antwerp 0-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
FCV Dender EH FCV Dender EH 14/01 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 15/01 La Gantoise La Gantoise
