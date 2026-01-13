LIVE : C'est parti entre Charleroi et Bruges

Il faudra sortir le grand jeu ce soir face au Club de Bruges, mais le Sporting Charleroi veut y croire.

Peuvent-ils le faire ? Les Zèbres reçoivent le Club de Bruges ce soir en quart de finale de la Coupe de Belgique et l'objectif est clair : un dernier carré de Croky Cup, pour la première fois depuis 20 ans. Ce serait également la première fois durant l'ère Mehdi Bayat... qui en a pourtant longtemps fait un objectif.

On s'en rappelle : l'administrateur-délégué du RCSC avait clamé faire de la Coupe de Belgique une priorité, conscient que c'était là le moyen le plus simple (le seul ?) d'inaugurer l'armoire à trophées du club. Et pourtant, jamais les Zèbres n'ont dépassé le stade des quarts sous sa houlette.

Et alors que les saisons sans Playoffs s'enchaînent, la Coupe commence également à sonner comme un rêve creux. Mehdi Bayat le confirmait en 2018 : il ne voulait plus mettre la pression à son équipe, après avoir déclaré en 2016 et 2017 qu'il "rêvait" de ce trophée. Depuis, il s'est fait discret.

Un Mambourg en feu ?

Il faut dire que le dernier quart de finale date de 2019. Et au Mambourg ? Il date de 2016 : dix ans cette année que le stade n'a pas pu tout donner pour porter ses hommes vers une éventuelle demi-finale. On se rappelle d'ailleurs qu'à l'époque, contre Genk, le Stade du Pays Noir était resté tristement vide.

Ca ne devrait pas être le cas ce soir : Hans Cornelis et ses hommes ont fini 2025 en beauté avec une victoire à Anderlecht, et auront tout un stade derrière eux. Il faudra bien ça pour battre un Bruges favori de la compétition...