Charleroi à 180 minutes du Heysel : "Espérer Dender ? Je ne pense pas comme ça"

Les débuts de rêve de Hans Cornelis à la tête de Charleroi se poursuivent jusqu'en 2026. Le coach carolo est en demi-finale !

La fin de l'année 2025 n'était donc pas qu'un rêve : à peine l'année nouvelle entamée, voilà que Hans Cornelis poursuit sur sa folle lancée en tant que T1, cette fois plus intérimaire, du Sporting Charleroi. Et après une victoire à Anderlecht, voilà que les Zèbres éliminent le Club de Bruges.

"Nous avons disputé un grand match", se réjouissait Cornelis après la rencontre. "Nos joueurs ont parfaitement rempli leurs tâches, ce qui était crucial face à une telle équipe car à 2-0, contre Bruges, tu sais que l'adversaire peut revenir dans le match".

L'objectif de Hans Cornelis, qui a succédé à Rik De Mil et saisi sa chance, était ambitieux : que le RCSC cesse de se considérer - et d'être considéré - comme un "petit club". "Je ne veux pas être une "petite" équipe qui joue en bloc derrière", pointe-t-il.

Charleroi contre Dender ou l'Union

Et avec des résultats encourageants contre Genk et l'Union mais, surtout, ces deux victoires spectaculaires face à Anderlecht et Bruges, il semble avoir trouvé la formule magique. "Je ne sais pas s'il y en a une. Nous parlons beaucoup avec les joueurs, nous travaillons énormément avec ballon à l'entraînement, c'est très important", analyse Hans Cornelis.

Vient ensuite l'effet boule de neige. "Les résultats appellent les résultats, il y a de l'enthousiasme dans le noyau. Même lors du stage, nous avons gagné des matchs et c'est tout de suite plus facile. Nous respectons également le plan de jeu, à chaque match", continue-t-il.



Au vu des résultats des Zèbres face aux grandes équipes, on peut presque imaginer que jouer l'Union en demi-finale serait plus positif que d'affronter Dender. "Je ne veux pas dire que nous espérons l'un ou l'autre adversaire", évacue Cornelis. "Nous regarderons le match, et après, nous préparerons ces demi-finales au mieux de toute façon".