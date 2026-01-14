Hans Cornelis ne veut plus que Charleroi soit un "petit" club : Mehdi Bayat a fait un geste dans ce sens

Hans Cornelis ne veut plus que Charleroi soit un "petit" club : Mehdi Bayat a fait un geste dans ce sens
Photo: © photonews

Hans Cornelis n'arrive pas à Charleroi pour faire de la figuration et se contenter de la situation actuelle : le coach des Zèbres a de l'ambition, et c'est peut-être ce qu'il fallait. Dans cette optique, Mehdi Bayat a fait ce qu'il fallait faire.

Hans Cornelis continue son baptême du feu, et de quelle manière. Peu de coachs ont eu la "chance" de débuter leur parcours dans un club avec un programme aussi difficile que le sien : Genk, Union, Anderlecht, et maintenant Bruges puis le Standard.

Et il ne reste désormais qu'un match pour que Cornelis sorte de cette série... invaincu, avec une qualification pour les demi-finales en prime. "Je ne veux plus qu'on parle du Sporting Charleroi comme d'un petit club", lançait-il avant le quart de finale face au Club. "Mais cela passe par des résultats".

Les résultats sont là : Charleroi enchaîne face aux meilleures équipes du championnat... et aura l'occasion, dimanche, de revenir à hauteur du Standard - et donc du top 6, même si le classement peut changer d'ici là - en cas de victoire à Sclessin. Plus personne ne trouve ça improbable.

Mehdi Bayat et le public aussi jouent leur rôle 

Les résultats, cependant, ne suffisent pas. On se rappelle du dernier quart de finale qu'avait disputé le Sporting au Mambourg : c'était face au KRC Genk, en 2016... et l'affluence avait été très décevante. Alors que l'équipe jouait à l'époque souvent le top 6, disputait l'un des matchs les plus importants de son histoire récente et que Mehdi Bayat pointait la Coupe comme un objectif, le public n'avait pas répondu présent.



Ce mardi, c'était différent : bien aidé par la présence des ultras en T3, comme face à Malines (une habitude dont on se dit qu'elle devrait être conservée le reste du temps, même si on sait à quel point c'est difficile), le Stade du Pays de Charleroi s'est hissé à la hauteur de sa réputation. "Cela faisait longtemps que je n'avais pas vécu une telle soirée de fête", reconnaissait un Mehdi Bayat souvent chahuté par ces mêmes ultras.

Enfin, et ce n'est pas la moindre des conditions : ne plus être vu comme un petit club, c'est ne plus se faire piller comme un petit club. Parfait Guiagon arrivait en fin de contrat dans 6 mois : annoncer sa prolongation après un tel match de sa part était un coup de com' de maître. L'Ivoirien ne partira pas cet hiver, et l'été prochain, Charleroi sera en position de force. Car laisser filer un Adem Zorgane pour 4,3 millions d'euros, c'était digne d'un "petit" club : de manière générale, le marché exige que les joueurs soient vendus pour plus cher que leur valeur marchande (estimée sur Transfermarkt). Ce sera le prochain défi du Sporting.

