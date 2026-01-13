Le Club de Bruges prépare l'après Ordonez : une ancienne piste refait surface

Le Club de Bruges prépare l'après Joel Ordonez. Si le défenseur équatorien est un pilier de l'équipe, la direction s'active pour lui trouver un successeur d'ici l'été prochain.

Iago Teodoro est de nouveau suivi par le Club de Bruges. Le jeune défenseur brésilien de 20 ans, sous contrat avec Flamengo, était dans le viseur du club l'été dernier lorsque Marseille était sur Joel Ordonez.

Une ancienne piste

Selon RTI Esporte, le Club s'est renseigné et l'intérêt devient plus concret, même si aucune offre officielle n'a été transmise. Du côté de Flamengo, le directeur sportif José Boto rappelle que Teodoro fait partie des joueurs importants du club.

Pour l'instant, il n'est pas question de le laisser partir. Une offre d'environ deux millions d'euros venue de Brentford avait été refusée. Flamengo attend une proposition très solide pour ouvrir la porte.

Le contrat de Teodoro se termine à la fin de l'année civile et une prolongation ne semble pas être sa priorité. Un départ cet été se précise, à condition que le Club de Bruges passe à l’action.

Avec une valeur estimée à un million d’euros et une clause de revente au profit de Volta Redonda, son club formateur au Brésil, le dossier reste intéressant sur le plan financier. Les montants demandés ne sont pas excessifs.