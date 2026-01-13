Mehdi Bayat annonce une grande nouvelle dans la foulée de la qualification pour les demi-finales !

Alors que Parfait Guiagon donnait une interview après la rencontre et la qualification du Sporting Charleroi, Mehdi Bayat est arrivé derrière lui avant d'interrompre l'interview et d'annoncer une grande nouvelle.

Parfait Guiagon était naturellement l'homme du match ce mardi soir à Charleroi : après avoir débloqué la situation sur penalty, l'Ivoirien a inscrit le 2-0 d'une frappe monumentale. Le maestro du Mambourg s'est offert une standing ovation bien méritée en quittant la pelouse.

Mais une épée de Damoclès pendait toujours au-dessus de la tête du Sporting : Guiagon n'avait plus que 6 mois de contrat, et sans prolongation, un départ cet hiver - ou gratuit en juin, ce qui semblait impensable - était dans les tuyaux.

Il n'en sera rien, car en pleine interview de Parfait Guiagon, Mehdi Bayat a surgi dans le dos de son joueur avec un air malicieux : "Est-ce que ce n'est pas le meilleur moment pour faire une annonce exceptionnelle ?", souriait l'administrateur-délégué du Sporting Charleroi.

Parfait Guiagon prolonge jusqu'en 2028

"C'est une soirée spéciale et exceptionnelle, et c'est donc l'occasion idéale pour vous annoncer que Parfait Guiagon prolonge son contrat jusqu'en 2028 au Sporting de Charleroi", a alors annoncé Mehdi Bayat avant de taper dans la main de son joueur.

"Au vu de sa situation, c'était bien sûr une absolue priorité. Tout le monde savait qu'il était en fin de contrat mais que nous avions une option et il fallait la lever", ajoutait ensuite l'homme fort des Zèbres. "Et après un tel match, sa cote a certainement encore augmenté !".