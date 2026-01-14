🎥 Bruges l'avait mauvaise : Campbell prend la rouge, mais Christos Tzolis s'en sort très bien

🎥 Bruges l'avait mauvaise : Campbell prend la rouge, mais Christos Tzolis s'en sort très bien
Photo: © photonews

La rencontre entre Charleroi et Bruges s'est terminée sur une échauffourée. Shandre Campbell a été excu, et un autre brugeois s'en est très bien sorti...

Alors que la rencontre s'approchait de son dénouement, la frustration grandissait du côté du Club de Bruges, et elle a fini par exploser après que le but du 2-1 ait été refusé par la vidéo, signifiant clairement l'élimination des Blauw & Zwart.

Monté au jeu, c'est finalement Shandre Campbell qui a pété les plombs le premier. Après une faute de Jules Gaudin, qui stoppait là une attaque dangereuse du Club, le Sud-Africain (qui vient de revenir de la CAN) s'est emporté et a violemment bousculé son adversaire.

Tzolis évite le pire 

Mr Lambrechts n'a pas eu besoin de la vidéo : il a directement brandi un carton rouge à Campbell, alors que la tension montait et qu'une bonne partie du staff de Charleroi tentait de monter sur le terrain. C'est ensuite Christos Tzolis qui s'est emballé.

Le Grec a en effet tenté de... prendre le carton des mains d'Erik Lambrechts, qui est resté très calme et a préféré averti le joueur plutôt que de l'exclure à son tour - ce qui n'aurait pas été exagéré.

Lire aussi… Hans Cornelis ne veut plus que Charleroi soit un "petit" club : Mehdi Bayat a fait un geste dans ce sens

La conclusion un peu amère d'une rencontre qui avait jusque là été très correcte et où le football parlait plutôt que la frustration. Et 48h décidément difficiles pour Tzolis après qu'il ait "raté" le Soulier d'Or où il était grand favori...

Shandre Campbell

