Malgré un Didillon gigantesque, l'Union refait le coup de la Remontada contre le Cercle

L'Union a longtemps couru après le score ce samedi soir, mais au final les hommes de Mazzù sont allés chercher un victoire qui assure les promus de la première place jusqu'en 2022.

Felice Mazzù l'a dit en conférence de presse: le prochain mini-objectif de l'Union, c'est de passer la nouvelle année en tête du championnat. Pour cela, il fallait battre le Cercle ce samedi soir mais le problème, c'est que les Brugeois sont sur une bonne série avec quatre victoires de rang.

En un mot, ce qui va changer le visage de la première période de ce duel, c'est l'efficacité. Lapoussin qui lâche un peu le marquage sur un corner d'Hotic et Hutkus ouvre le score (8', 0-1), et sur sa deuxième occasion le Cercle et Matondo en particulier trouve les filets de Morris après une contre-attaque rapide.

Et l'Union me direz-vous? Et bien les hommes de Felice Mazzù ont des occasions... beaucoup d'occasions. Vanzeir se présente deux fois face à Didillon: le Français a une fois le dessus, alors que la deuxième fois le Diable Rouge manque le cadre. Undav? Il trouve la barre. Mitoma? Une nouvelle fois, Didillon s'interpose. Le Français est un véritable mur ce samedi, et les joueurs bruxellois se frustrent au fur et à mesure que la rencontre avance. La pause calmera les esprits, même celui de Mazzù qui a été averti juste avant de rejoindre les vestiaires.

La deuxième période reprend avec un changement, puisque Lazare est sur la pelouse à la place de Bager, mais aussi avec une pression locale mais pour la deuxième fois de la soirée, la barre tremble, cette fois sur une tête de Nieuwkoop. Mais un peu avant l'heure de jeu, l'Union va se réveiller et enfin être concret. Un peu comme contre Seraing, c'est Mitoma qui est à la bonne place pour planter son petit but, celui qui fait chavirer le Parc Duden un peu plus dans l'espoir (57', 1-2).

Et comme contre Seraing, le Japonais met le feu sur son côté, et sur un centre, d'abord contré, puis qui termine en un grand cafouillage, Nieuwkoop fusille de près Didillon (75', 2-2). Le stade explose, l'Union croit encore à la victoire. La fin de match va alors tout simplement devenir folle. Alors qu'on se dirige vers les 8 minutes de temps additionnel, Daland veut remettre le ballon en retrait à Didillon... qui était sorti de son but (90', 3-2). Une fin incroyable et dramatique pour Didillon qui était l'homme du match.

L'Union s'impose donc et avec ses 7 points d'avance sur le Club de Bruges avant le match de ces derniers ce dimanche contre Anderlecht, l'Union est assuré d'être en tête du classement lors des 12 coups de minuit.