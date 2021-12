"Nous avons pris tous les risques et cela a payé"

L'Union a été renversant, pour la deuxième fois de la saison, et encore à domicile ce samedi contre le Cercle.

Etre mené de deux buts à la mi-temps et l'emporter sur le score de 3-2 (ou plus) cela n'arrive pas souvent. Mais pour l'Union, c'est déjà la deuxième fois cette saison. Après avoir retourné Seraing, voilà une superbe victoire similaire pour les Unionistes contre le Cercle.

Pour autant, s'il était euphorique, Felice Mazzù tente tout de même de garder les pieds sur terre: "Ce match doit rester un exemple pour nous pour la suite de la saison", a déclaré le coach de l'Union au micro de Eleven Sports. "Nous sommes bien revenus dans le match oui, avec la manière, donc on s'en souviendra longtemps".

Si cela a été possible, c'est grâce à la mentalité de l'équipe mais aussi aux changements de Mazzù: "On doit toujours jouer pour gagner, alors 2-2 ou être battu sur un score plus large, cela ne change rien. Nous avons pris tous les risques à la mi-temps, avec Mitoma qui a vraiment joué dans le 4 défensif... et c'est lui qui fait la différence, donc ça a payé. En fait, la première période doit nous rappeler que si on n'est pas à 100% et focus sur ce qu'on sait faire, on n'y arrive pas. On aurait dû prendre le match en main avant la mi-temps".

Felice Mazzù fait référence aux deux première occasions loupées par Vanzeir... mais au final il ne lui en tiendra pas rigueur. L'Union sera toujours en tête à la reprise en 2022, et c'est ce que tout le club souhaitait.