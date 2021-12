Lapoussin tout en confiance: "Si on a douté? Non!"

Loïc Lapoussin est revenu sur la superbe nouvelle remontada de l'Union.

Loïc Lapoussin n'a pas marqué ce samedi soir, mais il a participé à la deuxième Remontada de la saison des Bruxellois. Menés de deux buts, ils ont pu retourner la situation pour prendre les trois points et donc s'assurer de passer la nouvelle année en tête du classement.

L'ailie ne boudait cependant pas son plaisir: "Il n'y a que dans le football qu'on peut passer par toutes les émotions en aussi peu de temps", a déclaré le joueur au micro de Eleven Sports. "Nous étions menés, et on finit par gagner, donc on ne peut être que contents".

Pourtant, dans son discours, le joueur n'affichait pas la moindre hésitation: "Si on a douté? Non. On savait comment l'adversaire jouait, qu'il fallait faire attention aux transitions et aux coups de pieds arrêtés. On prend deux buts, un sur transition et l'autre sur coup de pied arrêté. A la pause, on a parlé avec le coach et il nous a dit de revenir libérés... et cela a marché".