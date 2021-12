Dominik Thalhammer : "si nous marquons le 0-3 immédiatement après la pause, nous gagnons le match"

Le coach du Cercle était amer après la désillusion face à l'Union Saint-Gilloise...

Le Cercle de Bruges est passé tout près de battre le leader du championnat sur son terrain. Seulement les hommes de Dominik Thalhammer ont craqué en seconde mi-temps et ont même perdu cette rencontre suite à un but tout à fait évitable, ou, disons-le franchement, tout à fait stupide. L'Allemand a regretté que ses joueurs n'ait pas tué le match dès le retour des vestiaires, comme il l'a annoncé pour les médias du club. Il a également évoqué les remplacements qui ont dû être opérés suite à plusieurs blessures.

"Si nous marquons le 0-3 immédiatement après la pause, nous gagnons le match. Nous ne l'avons pas fait et après, nous avons fait trop d'erreurs. Avec Utkus et Van Der Bruggen, nous avons également perdu deux joueurs blessés, nous avons donc dû faire beaucoup de remplacements dans l'équipe et cela ne nous a pas aidé."