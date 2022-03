Eupen sauve un point à dix avant d'avoir un oeil sur le Pairay

Eupen a dû défendre pendant toute une mi-temps à cause de l'attitude absurde de Amat. Mais le point pris pourrait au final... ne servir à rien.

La victoire de Seraing au Standard il y a une semaine a plongé les Rouches dans la tristesse, mais aussi Eupen dans le stress. Alors qu'il ne restait que trois matches à jouer, les Pandas avaient 5 points d'avance sur les Métallos. Du coup, prendre des points, si possible les trois, contre Malines devenait pratiquement obligatoire pour se rassurer avant d'aller à Genk et de recevoir Ostende.

La début de match des Pandas est assez bon, et après quelques frappes pas assez dangereuses, un corner de Peeters est repris de la tête par Lambert pour l'ouverture du score (8', 1-0). Un bon début pour les locaux, qui vont malheureusement reculer avant de déchanter. Une superbe action malinoise, menée sur la droite, permet à Schoofs d'être seul pour reprendre le ballon du plat du pied (21', 1-1) dans le plafond de Nurudeen.

Le match s'équilibre alors, avec des opportunités de part et d'autre, dont une nouvelle tête de Lambert sauvée sur la ligne. Mais juste avant la pause, tout va basculer et pas en faveur des Germanophones. Sur un corner, Amat retiens son opposant direct, et termine même par le prendre dans ses bras. Penalty, carton jaune pour l'espagnol qui discute, sort du rectangle, y revient et finit par pousser par deux fois un Malinois qui tombe au seul. Pour l'ensemble de son oeuvre, il reçoit un deuxième carton et est expulsé. Dans la foulée, Mrabti loupe le penalty, trouvant le poteau.

© photonews

Après la pause, on a droit à une attaque-défense mais Malines a du mal à se montrer dangereux.En une action, les Pandas montrent qu'ils peuvent aussi être dangereux car Peeters voit sa frappe déviée par Coucke sur le poteau. La suite? Rideau sur les ambitions offensives d'Eupen puisque Valkanis retire ses deux attaquants pour terminer le match avec Peeters en pointe.

A 10 contre 11, un point c'est mieux que rien, surtout dans la situation des Pandas. Ces derniers tiennent bon, car il faut le dire Malines est un peu à court de ressources. Au classement, cela fait désormais 6 points de plus pour Eupen par rapport à Seraing, mais la différence entre 5 et 6 est plus qu'infime. En effet, si Seraing revient à hauteur d'Eupen, ils passeront devant au nombre de victoires. Il va falloir croiser les doigts pour les Pandas.