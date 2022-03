"Une sélection chez les Espoirs? C'est un de mes objectifs pour 2022"

Ce samedi, Boris Lambert a une nouvelle fois été excellent contre Malines. Une constance qui pourrait lui ouvrir d'autres portes.

Boris Lambert est la grosse satisfaction d'Eupen cette saison. Devenu titulaire à part entière, le jeune milieu de terrain offre en plus un luxe extraordinaire pour ses entraîneurs: pouvoir jouer à plusieurs places dans différents systèmes. Cette année, on a pu le voir en défense, en tant que latéral, au milieu de terrain et ce dans plusieurs systèmes. Ce samedi, il a terminé le match au poste d'ailier droit.

"A mon âge, c'est un point fort de jouer à plusieurs positions. J'aide mon équipe au maximum et je donne toujours le meilleur de moi-même", nous souligne le milieu de terrain. En effet, en plus de ses qualités en possession de balle, Eupen peut toujours compter sur les qualités de Lambert dans les duels et dans le jeu défensif.

Du coup, vu qu'il est concerné, est-ce qu'il n'aurait pas mérité une place dans le noyau des Espoirs de Mathijssen, qui vont affronter le Danemark dans les prochains jours. A propos de ce sujet, il s'exprime avec assurance, comme sur le terrain: "Ce serait beaucoup dire que de dire que c'est une déception de ne pas avoir été sélectionné. J'essaie d'y croire sans trop y croire, même si c'est bizarre à dire. C'est l'un de mes objectifs pour 2022. Maintenant c'est à moi de travailler encore plus dur et j'espère que mes performances pourront aider le sélectionneur à me choisir, même maintenant pour remplacer Raskin". Le milieu de terrain du Standard est en effet blessé et sera forfait pour cette rencontre.

Pour le long terme, vu qu'il en est question pour le moment à Eupen, Boris Lambert ne s'en préoccupe pas... du moins pour le moment. "Je veux d'abord me concentrer sur le sportif et les prochaines semaines. Nous aurons encore le temps de voir ce qu'il se passera après. En espérant qu'il ne nous reste que deux matches et pas quatre."

La révélation de la saison chez les Pandas a donc la tête bien sur les épaules et est un vrai "Team Player". On en prend pas beaucoup de risques en disant que nous pourrons le voir sur les pelouse de notre D1A pour de longues années, à Eupen ou ailleurs. En ce qui concerne les Espoirs, il faudrait qu'un scout de la fédération se déplace un jour à Eupen.