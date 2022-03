Agbadou est en colère: "On ne peut pas permettre aux arbitres de se foutre de notre gueule"

Le défenseur ivoirien d'Eupen était très remonté sur l'arbitre de la rencontre après le nul des Pandas face à Malines.

Comme l'ensemble de son équipe, Emmanuel Agbadou a souffert dans la rencontre face à Malines, car à la suite de l'expulsion de Amat, les Pandas ont dû défendre à 10 pratiquement dans leur rectangle.

"C'était une rencontre difficile avec la carte rouge, mais on a su rester au contact et ne pas concéder ce deuxième but. C'est un point important et on espère que les autres résultats nous seront favorables. Nous pouvons être fiers", a déclaré le défenseur ivoirien après le match.

Puis son discours va changer d'un coup... quand il est question de parler de la carte rouge reçue par Amat. Pour rappel, il y a bien une faute du défenseur espagnol dans le rectangle, qui dans la foulée a une attitude indigne d'un joueur de son expérience portant le brassard de capitaine. Deux cartons jaunes qui sont donnés de façon correcte par l'arbitre de la rencontre.

Mais à chaud, pour Agbadou , la coupe est pleine: "On n'est pas favorisés, et c'est à chaque fois la même chose. Il y a des erreurs inadmissibles de la part des arbitres. Regardez ce soir, il y a un penalty pour nous en première période, puis après il en offre un à l'autre équipe. On ne peut pas permettre aux arbitre de se foutre de notre gueule... il ne siffle pas pour nous et après il se permet de nous donner des cartons. Ce n'est pas parce que nous sommes Eupen que ça doit être différent pour nous".

Une réaction à mettre sous le coup de l'émotion, lui qui avait pris un coup sur la tête quelques minutes en fin de match: "Regardez! J'ai du sang sur la tête". On sent bien la pression et la nervosité qui est désormais dans les rangs des Pandas, qui devront tout de même garder la tête froide dans les prochaines semaines.