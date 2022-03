Boris Lambert, buteur et meilleur Panda: "Nous aurions même pu prendre trois points"

Le jeune Boris Lambert a une nouvelle fois été omniprésent avec son équipe ce samedi contre Malines.

Boris Lambert a une nouvelle fois livré un match plein avec Eupen contre Malines. Buteur, en étant au four et au moulin, il a été élu homme du match par notre rédaction. Il s'est donc livré sur ce match, lui qui a ouvert le score de la tête sans les premières minutes sur un corner de Peeters.

"Un but, ça fait toujours plaisir, et un point aussi surtout dans ces circonstances. J'aurais en effet même pu mettre un second but, mais ma tête a été sauvée sur la ligne. Après, Beck et Smail se gênent sinon cela aurait été but", nous a confié le milieu de terrain des Pandas.

Vu le scénario du match, ce but aurait pu faire du bien aux locaux, qui au lieu de mener de deux buts ont vu Malines égaliser et Amat se faire expulser. "Du coup, nous avons dû jouer plus défensif, en essayant d'exploiter au mieux les contres. Même à 10 nous aurions pu prendre les trois points en fin de match. Jouer à dix cela peut parfois être positif, on l'a montré contre Genk en début de saison".

Au classement, vu le nul de Seraing, il y a toujours 5 points entre les deux équipes, qui vont lors des deux dernières journées affronter les deux mêmes équipes: Genk et Ostende. "Il reste 6 points à prendre et on ne doit surtout pas regarder les autres équipes. Nous devons nous concentrer sur nous-mêmes."