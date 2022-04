Genk étrille un Eupen déjà en vacances et reprend la main sur STVV

La rencontre n'aura pas été spectaculaire, mais il y a eu des buts.

Avant le match, Michael Valkanis avait prévenu: "Nous ne devons pas gagner, mais nous voulons gagner". Cependant, sur la pelouse, cela ne s'est pas vraiment vu. Mais il faut aussi dire que si Genk avait la même envie (et la nécéssité surtout) de gagner), cela a été très compliqué, bien plus compliqué que ce que les chiffres veulent le montrer.

Les joueurs de Storck sont certainement venus avec de bonnes intentions, mais dans les faits les erreurs techniques ont été nombreuses. D'ailleurs Nurudeen n'a pas beaucoup l'occasion de se mettre en valeur dans ce premier acte, il va pourtant rentrer au vestiaire avec deux buts dans ses valises, deux fois sur penalty, deux fois à la suite d'une faute d'Heris. Le premier pour pied qui traîne sur Ito, le second pour une poussée dans le dos de Hrosovsky. Dans les deux cas, Onuachu augmente son compteur-but (2-0).

Après la pause, il est clair que les Pandas doivent revenir avec de meilleures intentions. Mais il ne faut que 3 minutes à Oyen pour servir Ito pour le 3-0 (47'). Le match, qui était déjà pauvre en occasions pour Eupen, prend alors encore plus des allures de rencontre amicale et c'est d'ailleurs en toute décontraction que Ito sert parfaitement Heynen pour le quatrième (68', 4-0), le tout avec la bienveillance de la défense des Pandas. Cette dernière offre d'ailleurs un nouveau but aux Limbourgeois en perdant un ballon dans son propre camp: Onuachu fait le reste (80', 5-0).

Au final, Genk s'impose donc largement contre Eupen et reprend donc la huitième place du classement. Lors de la dernière journée, nous aurons droit à une lutte à trois entre STVV, Genk et ... Charleroi pour deux places dans les European Playoffs. Les Zèbres n'ont besoin que d'un point...