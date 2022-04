Ito, l'homme qui a allumé la poudre

La Japonais était dans tous les bons coups limbourgeois.

Ce dimanche, le Racing Genk a été sans pitié avec Eupen, profitant des erreurs défensives des Pandas. Mais un homme a mis le feu aux poudres: Junya Ito. C'est le Japonais qui force le premier penalty de la rencontre, encore lui qui est à la base du second avec un centre de la droite.

Puis en seconde période, il a marqué son petit but sur une offrande d'Oyen, avant à son tour d'offrir un but à Bryan Heynen. Une soirée complète pour le numéro 7 de Genk qui forme avec Paul Onuachu (auteur d'un triplé ce dimanche) un duo assez efficace et qui devra aider Genk dans les European Playoffs. En attendant, il est notre homme du match.