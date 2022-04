Storck heureux de la victoire des siens: "Ce grand club mérite les playoffs"

L'entraîneur allemand de Genk sait qu'il reste encore un match à gagner pour rendre la fin de la saison plus attrayante.

Bernd Storck n'avait évidemment que choses positives à retirer de la soirée de Genk, large vainqueur d'Eupen ce dimanche soir (5-0). L'entraîneur allemand regrettait cependant la préparation compliquée par les rencontres internationales.

"Ce n'est pas simple de préparer un match quand 14 joueurs ne sont pas présents à cause des matches internationaux. Mais ce soir, nous avons passé un premier cap, avec cette victoire méritée que nous avons pu fêter avec nos supporters. Nous avons joué de façon très compacte et nous avons laissé peu d'occasions à notre adversaire. La semaine prochaine, nous avons un dernier match à gagner contre Seraing, qui n'a plus rien à jouer. Nous devons nous préparer pour cette rencontre et la gagner, car ce grand club mérite d'aller en playoffs. Nous avons des joueurs fantastiques, donc tout est encore possible".

Le Racong Genk a toutes les cartes en main pour bien terminer sa saison, et surtout pour la sauver.