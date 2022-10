En bon leader, Genk torpille Westerlo

Ce duel a été un véritable feu d'artifice.

Genk et Westerlo sont deux équipes en forme en ce début d'automne. Le duel de ce mardi entre ces formations a offert aux spectateurs neutres un spectacle de tous les instants. Cela a d'ailleurs commencé assez vite puisqu'il ne faut que 7 minutes à Heynen pour trouver Paintsil dans le dos de la défense. Ce dernier ne loupe pas l'occasion d'ouvrir le score.

© photonews

Au quart d'heure, sur un corner de Tresor, le ballon arrive sur la tête de Munoz pour le deuxième but (14', 1-0). L'arbitre de la rencontre va alors entrer en action. Forster s'écroule dans le rectangle après un contact face à Preciado. Cela paraît très léger, mais le VAR ne bronche pas. Tuur Dierckx transforme le penalty (22', 2-1).

Ce penalty ne va pas relancer Westerlo, mais va plutôt réveiller Genk. Sur un centre de Munoz, Onuachu trompe Bolat (3-1) avant de pouvoir lui aussi se présenter au point de penalty. En effet, Munoz est plaqué au sol légèrement par un joueur de la Campine. Le Nigérian ne se loupe pas et plante le 4-1. Durant les nombreux arrêts de jeu de cette première période, une superbe action collective permet à Munoz de placer sa tête sur un superbe centre de Paintsil (45'+3, 5-1).

© photonews

La seconde période reprend avec plusieurs occasions pour les Limbourgeois, mais Bolat veille au grain. Par contre, peu avant l'heure de jeu, Nene est expulsé pour un tacle sévère au milieu de terrain (57'). La dernière demi-heure sera compliquée pour Westerlo.

La fin de la rencontre est une promenade, une gestion et est surtout l'occasion pour les deux coaches de faire tourner. Dans les dernières minutes, Hrosovsky profite d'une glissade de Seigers pour tromper Bolat (80', 6-1). Genk s'impose donc largement et restera, quoi qu'il arrive, en tête de notre Pro League et avant d'affronter l'Antwerp lors de la prochaine journée.