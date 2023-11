Le Standard oublie de remonter sur la pelouse et concède un partage évitable contre Malines

Grâce à un magnifique envoi d'Hayao Kawabe, le Standard pensait s'imposer contre Malines dans le cadre de cette 13e journée de Pro League. Mais trop amorphes en seconde période, les Rouches ont été surpris par l'égalisation de Rob Schoofs en fin de match.

Après sa défaite à Gand dimanche dernier, le Standard devait reprendre sa marche en avant. Cela passait par une victoire contre un KV Malines qui n'a plus gagné depuis début septembre. Légèrement blessé, Nathan Ngoy n'est pas sur la feuille de match et cède sa place à Kostas Laifis. Cihan Canak profite de sa belle prestation en Coupe de Belgique pour enchaîner, Moussa Djenepo est sur le banc.

11 du Standard contre Malines : Bodart, Laifis, Vanheusden, Bokadi, Hayden, Kawabe, Alzate, Fossey, Canak, Sowah, Kanga #STAKVM



Banc : Henkinet, Dewaele, Price, Djenepo, Balikwisha, O'Neill, Perica



Légère blessure pour Nathan Ngoy, trop juste pour aujourd'hui — Loïc Woos (@LoicWoos) November 5, 2023

Directement, le Standard met de l'intensité dans son pressing. Les Rouches contrôlent le ballon, jouent haut et ne permettent pas à Malines de passer le milieu de terrain. Il faut pourtant attendre la moitié de cette première mi-temps pour voir une très grosse occasion. Kanga obtient un bon coup-franc, Hayao Kawabe s'en charge et place les siens aux commandes (1-0, 22e).

Progressivement, le KVM va rentrer dans le match à son tour. Premier moment de flottement dans la défense du Standard après un bon travail de Mrbati sur le flanc gauche. Lauberbach reçoit un centre à hauteur du petit rectangle, est complètement seul face à Bodart et reprend au deuxième étage de la T4. Un énorme raté (29e).

Une occasion qui va enfin donner un petit peu de confiance à Malines. Mrabti avait battu Dewaele (qui a remplacé Marlon Fossey après dix minutes) avant de centrer à ras de sol pour Schoofs, stoppé par une parade énorme d'Arnaud Bodart (36e). Juste avant le repos, c'est au tour de Coucke de gagner son duel devant Kanga (45+2e). Le Standard mène logiquement au repos mais s'est fait peur en fin de période.

© photonews

Le début de seconde période ne sera pas plus évident pour les Liégeois, qui reculent de manière difficile à comprendre et laissent le jeu au KV Malines. Bodart doit intervenir devant Mrabti (51e) et peut souffler sur la frappe enroulée du numéro 19 malinois, qui frôle son montant (54e).

Le gros point noir de cette prestation liégeoise se situe clairement en deuxième mi-temps. C'est simple : Gaëtan Coucke n'a pas eu le moindre ballon dangereux à négocier. Après 25 minutes difficiles, les Rouches ont remis le pied sur ballon, sans jamais réussir à alerter le gardien du KVM.

Néanmoins, Arnaud Bodart vivra aussi une fin de match plutôt tranquille... jusqu'à l'entrée du temps additionnel. Après une perte de balle de William Balikwisha, monté au jeu quelques instants auparavant, le portier du Standard sort sur Konaté mais le cuir revient dans les pieds de Rob Schoofs, qui frappe dans le but vide avec Bokadi comme seul défenseur sur la ligne (1-1, 89e).

Deux unités bêtement perdues par un Standard qui s'est montré bien trop amorphe en seconde période. Les Rouches semblaient supérieurs à leur adversaire mais n'ont joué qu'une mi-temps, Malines n'a certainement pas volé son point.