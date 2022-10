Vrancken voit son Genk en pleine progression : "Un bon cocktail !"

Wouter Vrancken est allé communier avec ses supporters après la superbe victoire face à Westerlo (6-1). Le coach limbourgeois était logiquement satisfait de la magnifique prestation de ses joueurs.

Cette fois, Genk a gagné avec bien plus qu'un but d'avance. "Je pense que nous avions montré beaucoup de qualité dans ces autres matchs également, mais aujourd'hui, cela a été associé à l'efficacité", s'est réjouit Wouter Vrancken après la démonstration face à Westerlo (6-1). "Et c'est un bon cocktail !".

Après la première mi-temps, Genk menait déjà 5-1 et avait marqué un but collectif fantastique via Munoz. "La première mi-temps a été très complète. Je ne peux que féliciter mes joueurs pour une telle performance".

Genk s'accroche à sa nouvelle place de leader et déjoue les pronostics. Ce n'est pas pour autant que le coach limbourgeois se voit déjà champion à la fin de la saison. "Nous ne nous projetons pas encore trop dans l'avenir. Nous essayons de nous améliorer chaque jour et de nous pousser les uns les autres. J'ai un groupe qui est très disposé à apprendre. Avec une telle attitude, vous pouvez évoluer."