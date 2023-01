Louvain perd sa place dans le top 8 et son capitaine face à une équipe de Courtrai en pleine renaissance

Le match avait pourtant bien commencé pour les hommes de Marc Brys.

Avec les retours de Raphael Holzhauser, Mandela Keita et Musa Al-Tamari dans le onze de base, Louvain commençait bien, précisément grâce à son Jordanien qui ouvrait le score dès la 9e minute d'une frappe splendide dans la lucarne. L'organisation courtraisienne de Bernd Storck était déjà prise en défaut et souffrait terriblement sur les phases en une touche de balle de Louvain pour se projeter vers l'avant : dans la foulée, Mathieu Maertens était lancé dans le dos de la défense mais Tsuyoshi Watanabe l'empêchait de se présenter face au but (12e).

Louvain avait la main sur la rencontre et s'imaginait déjà profiter des espaces laissés en contre mais voyait son maître à jouer Mathieu Maertens devoir quitter la pelouse à la demi-heure, touché à la cheville après un duel avec Nayel Mehssatou. Un premier tournant car sans son capitaine, OHL perdait son football. Courtrai finissait la mi-temps en force avec des frappes déviées de Massimo Bruno et Faiz Selemani avant d'égaliser à la 44e minute. Valentin Cojocarou était surpris par un centre rentrant de Felipe Avenatti que Massimo Bruno faisait mine de dévier sans y parvenir, pour rétablir l'égalité juste avant le repos.

Louvain reprenait mieux la seconde période avec un coup franc aux 25 mètres de Raphael Holzhauser en plein sur la barre (49e). Deux minutes plus tard, le match basculait pourtant dans l'autre sens : Faiz Selemani faisait la différence sur son flanc droit et servait Oleksyi Sych qui arrivait lancé dans le rectangle et trompait Vanentin Cojocaou avec l'aide du poteau pour faire 1-2 !

La deuxième mi-temps confirmait les difficultés de Louvain de se montrer menacant de plein jeu. Courtrai passait même tout proche du 1-3 sur un petit numéro de Pape Gueye pour prendre la défense à défaut mais l'attaquant manquait son duel face au gardien louvaniste en frappant au-dessus du but. C'est finalement une phase arrêtée qui remet Louvain dans le match : sur un corner, Louis Patris gaganit son duel et trompait Tom Vandenberghe pour le 2-2 (77e).

Le match s'emballait et les deux équipes passaient proches du KO, que ce soit Louvain sur une frappe enroulée de Musa Al-Tamari repoussée par Vandenberghe ou Courtrai sur un envoi de loin à bout portant de Faiz Sélémani (79e) détourné du bout des gants par Cojocarou (81e). Alors que le match se dirigeait vers un partage, Felipe Avenatti forcait la décision de la tête sur le tout dernier centre de la rencontre venu des pieds de Loncar pour ouvrir la victoire 2-3 à son équipe (90+4e).

Grâce à ces trois points, Courtrai double Zulte Waregem et Ostende pour sortir de la zone rouge là où Louvain perd sa place dans le top 8 au profit de Saint trond.