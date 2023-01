Intérêt étonnant en provenance d'Amérique du Sud pour Nayel Mehssatou (Courtrai)

Le jeune latéral Nayel Mehssatou, formé à Anderlecht et qui perce avec le KV Courtrai, peut compter sur un intérêt étonnant, en provenance de son pays d'origine.

Nayel Mehssatou (20 ans) est un pur produit de Neerpede, mais avait rejoint le KV Courtrai en janvier 2022 pour aller y chercher du temps de jeu. Après un temps d'adaptation, le voilà titulaire en D1A (12 matchs cette saison, pas une minute manquée depuis l'arrivée de Bernd Storck). Mehssatou, international belge en équipes de jeunes, est également devenu international chilien avec déjà 5 caps.

De quoi attirer l'intérêt...du plus grand club du Chili, à savoir Colo Colo. "Oui, c'est vrai qu'il y a de l'intérêt. Je suis très flatté, car il s'agit du plus grand club du pays. J'ai reçu beaucoup de messages enthousiastes de la part des supporters. Mais actuellement, je me sens très bien à Courtrai", affirme Mehssatou via le Nieuwsblad. "Ma mère aimerait beaucoup que je signe là-bas, comme elle est Chilienne. Il ne faut jamais dire jamais en football. Mais il faudrait quand même que j'en apprenne un peu plus sur le championnat".