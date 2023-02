Pas de vainqueur dans le match clé pour le top 8 entre Louvain et le Cercle de Bruges

Les deux équipes se quittent dos à dos après une rencontre intense mais pauvre en occasions.

Au coude à coude au classement (trois points d'avance en faveur du Cercle avant la rencontre), les Brugeois et les Louvanistes l'étaient aussi sur le terrain : dès les tous premiers instants s'installait le scénario qui allait donner le ton de la rencontre. Au pressing haut des hommes de Miron Muslic, OHL répondait avec un jeu très rapidement orienté vers la profondeur avec l'intention de profiter de la suspension de Jesper Daland grâce aux longues foulées de Nachon Nsingi dans la profondeur.

Le jeu direct pratiqué par les deux équipes valait au ballon de changer très souvent de camp mais n'accouchait que de très peu d'occasions. Le premier frisson de la rencontre ne débouchait ainsi sur aucune frappe : Nachon Nsingi était lancé en profondeur et s'écroulait suite au retour maladroit de Jean Marcelin dont la course croisée déstabilisait l'attaquant (12e). Semblant dernier homme, le Français s'en sort bien lorsque le VAR ne rappelait Alexandre Boucaut pour revisionner la phase.

La réplique brugeoise intervenait quelques minutes plus tard avec une tête qui passait juste à côté sur un bon centre d'Hugo Siquet (19e). Peu avant la demi-heure, une nouvelle action en profondeur de Louvain ne débouchait sur aucune frappe (la première surviendra juste avant la mi-temps) lorsque Louis Patris, bien lancé par Nachon Nsingi sur la droite, centrait trop fort pour Mario Gonzalez au second poteau. Avec une seule frappe cadrée sur les 45 premières minutes (une tentative de Charles Vanhoutte facilement captée par Valentin Cojocarou), les deux gardiens regagnaient les vestiaires avec les gants tout propes.

En quelques secondes en deuxième mi-temps, le Cercle nous offrait plus de danger que sur les 45 premières minutes avec une reprise de Kévin Denkey bien repoussée par Valentin Cojocarou sur un bon centre d'Hugo Siquet (46e). Le portier louvaniste continuait sur sa lancée deux minutes plus tard en détournant un envoi puissant d'Ayase Ueda, bien lancé en profondeur par son compère d'attaque Kevin Denkey.

Louvain réagissait via Siebe Schrijvers qui s'aventurait sur la droite du rectangle avant d'enchaîner avec un bon centre en retrait vers Louis Patris qui gaspillait une réelle occasion en dévissant sa frappe (53e). Nachon Nsingi, toujours autant cherché en profondeur, était ensuite proche d'offrir l'ouverture du score sur un plateau à Mario Gonzalez au second poteau mais son centre était détourné in extremis par un tacle de Thibo Somers.

Malgré les montées de Dino Hotic et Musa Al-Tamari de part et d'autre, la rencontre ne parvenait pas à décoller dans la dernière demi-heure même si Louvain se montrait plus pressant qu'en première mi-temps. Avec ce 0-0, le Cercle de Bruge maintient son adverse de ce soir trois points derrière et revient provisoirement à hauteur de Saint-Trond dans le top 8.