Le Cercle satisfait de son partage à Louvain : "On les laisse trois points derrière nous"

Le Cercle est plus que jamais dans la course au top 8.

Ce vendredi soir, OHL et Cercle ont partagé l'enjeu au terme d'une rencontre sans but. Si ce résultat n'arrange pas Louvain, qui reste bloqué à la 10e position, les Brugeois conservent leur place dans le top 8 et gardent trois unités d'avance sur leur adversaire du week-end. "On aurait pu faire 4 sur 6, mais prendre un point ici est un bon résultat. Ils sont toujours derrière nous et ne se rapprochent pas. Nous sommes proches de 4-5 équipes. Chaque point est important. Nous devons faire en sorte de partager l'enjeu à chaque fois que nous ne pouvons pas gagner le match. Surtout contre des concurrents directs, comme ce fut le cas aujourd'hui" commente Thibo Somers.

"Nous savons qu'ils prennent souvent des risques à la construction, mais nous les avons maitrisés. Ils n'ont pratiquement eu aucune occasion, notamment en première période. Nous voulions ce but et eux aussi. Quand le match avance, on se rend compte que la première équipe qui marquera empochera des trois points. Il fallait donc tout faire pour garder cette clean-sheet" analyse l'ailier droit après la partie.