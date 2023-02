Casper De Norre et OHL n'y arrivent toujours pas : "Nous sommes dans une mauvaise  spirale"

Casper De Norre et ses coéquipiers ont manqué une occasion de se faufiler vers le top 8. Ils n'y sont pas parvenus : le match nul contre le Cercle signifie une nouvelle perte de points pour OHL.

"Cela fait longtemps que nous n'avons pas gagné à domicile. Nous sommes dans une mauvaise spirale, tout le monde aspire à une victoire", a avoué Casper De Norre. "Il s'agissait de s'adapter à l'adversaire, ce que nous avons bien fait. Il s'agissait plus d'entrer dans des duels et de se battre pour les seconds ballons que de jouer le jeu que nous aimons jouer."

"Nous voulions surtout rechercher la profondeur. Dans la seconde période cela s'est mieux passé que dans la première. Ensuite, vous remarquez que leur pression baisse un peu et nous pouvons jouer un peu plus au football", a souligné le capitaine louvaniste. "Je ne pensais pas que c'était un match où quelqu'un avait le contrôle, parce que vous jouez de longues balles tout le temps. Ils étaient plus dans notre moitié en première mi-temps et nous étions plus dans leur moitié en seconde."

Le match nul est un résultat logique. "C'est peut-être un match nul équitable, mais dans la dernière zone, nous devons être un peu plus vifs. Je pense que nous aurions pu faire un peu mieux. Nous aurions dû saisir plus notre chance. Il y a eu des moments où nous aurions pu marquer ce but et nous aurions pu enregistrer cette victoire", a estimé De Norre.