Westerlo se réinvite dans la lutte pour le top 4

Après la défaite du week-end dernier au Standard, les Campinois ont bien réagi. Westerlo revient à un petit point de la quatrième place.

Le bon coup du début de week-end pour Westerlo! C'est pourtant Courtrai qui a eu les premières belles opportunités au Kuipje, samedi soir. Mais les Campinois ont su attendre leur heure pour frapper: juste avant le repos, Watanabe a dévié un ballon dans ses filets et offert l'avantage à Westerlo.

Et les visités ont enfoncé le clou en un quart d'heure en seconde période, via Kyan Vaesen, buteur à la 60e et à la 73e. Entre les deux buts de l'attaquant campinois, Massimon Bruno avait réduit l'écart pour Courtrai, mais ça n'a pas suffi.

Westerlo s'impose avec la manière (3-1) et réalise un joli coup au classement: les Campinois, 7es, reviennent à hauteur du Standard et de Gand et à un point de la quatrième place de Bruges.