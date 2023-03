Catastrophe pour Courtrai dans la lutte pour le maintien

Les Kerels ont été défaits 3-1 à Westerlo hier après-midi. Mais en plus de la défaite, ils ont également perdu Faïz Selemani.

On jouait la 30e minute de Westerlo - Courtrai lorsque Faïz Selemani a été contraint de sortir sur blessure après s'être foulé la cheville. Jusque là bien en place, Courtrai a ensuite cédé et peut regarder l'avenir avec inquiétude si son joueur le plus créatif ne se remet pas rapidement.

En interview d'après-match, Bernd Storck a d'ailleurs confirmé cette crainte : "Il s'est blessé à la cheville, je crains qu'il ne soit absent pour quelques semaines" a-t-il déclaré à Sporza. Auteur de 8 buts et 3 assists en 24 matchs cette saison, Selemani est un pion essentiel de l'animation offensive de Courtrai. Malgré son regain de forme depuis le changement d'entraîneur, Courtrai ne dispose que de trois points d'avance sur la zone rouge, à cinq matchs de la fin de la phase classique.