Bernd Storck pointe un problème récurrent

Le KVK est loin d'être assuré du maintien. Les Kerels se sont inclinés face à Westerlo.

Courtrai a subi la loi du promu, Westerlo, qui l'a emporté 3-1.

Une soirée frustrante pour l'entraîneur des Kerels qui pointe un manque d'efficacité récurrent : "Nous avons fait un bon match, mais nous avons oublié de nous récompenser et c'est dommage. Nous avons tout fait pour prendre les trois points, mais nous sommes repartis les mains vides. Nous travaillons dur et bien à l'entraînement. Nous ne devons pas baisser les bras. Nous nous battrons jusqu'au bout", a déclaré Bernd Storck à Het Laatste Nieuws.

Même son de cloche du côté du capitaine Kristof D'Haene : "Nous avons bien commencé le match. Nous avions la grinta et nous nous sommes créés beaucoup d'occasions, mais comme souvent cette saison, le ballon n'a pas voulu rentrer. Il y avait beaucoup plus à faire, mais ils ont été plus efficaces que nous et c'est aussi une qualité."

Toujours à trois points de la zone rouge, Courtrai accueillera le Club avant de se déplacer au Cercle.