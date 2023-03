Kristof D'haene déterminé : "Notre équipe doit rester en première division"

Le KV Courtrai a désespérément besoin de points s'il ne veut pas se retrouver en difficulté, mais ce week-end, il n'a une fois de plus pas réussi à gagner. A Westerlo, un Courtrai combatif s'est incliné 3-1.

En visite à Westerlo, le KV Courtrai a entamé le match avec de bonnes intentions. Les joueurs ont eu la plupart des occasions en première mi-temps, mais n'ont pas réussi à marquer. Dans le temps additionnel de la première mi-temps, Westerlo a réussi à prendre l'avantage contre le cours du jeu. "Nous devons être plus vigilants dans ces phases. Nous n'étions tout simplement plus éveillés dans ces moments-là. Lorsque vous êtes menés au score juste avant la mi-temps, vous savez que ce sera difficile", a expliqué Kristof D'haene après le match. "En deuxième mi-temps, nous avons retrouvé notre football. Malheureusement, nous n'avons pas réussi à marquer et nous avons obtenu un contre. Il y a eu plus de jeu aujourd'hui, mais ils ont été efficaces", a ajouté le capitaine de Courtrai.

Pour Courtrai, ce fut un match très frustrant. "Nous avons manqué beaucoup d'occasions, mais pendant le match, je pensais que tout irait bien. Nous n'avons pas réussi à marquer facilement et c'est dommage, mais nous devons maintenant passer à la semaine prochaine. C'est la seule chose qui compte maintenant", a déclaré D'haene après le match. D'autres équipes de la zone rouge, Eupen et le KV Ostende, ont pris un point et se rapprochent ainsi un peu plus des Kerels. "Nous ne devons pas regarder les autres équipes. C'est notre équipe qui compte, notre équipe doit rester en première division. Le reste n'a pas d'importance", a conclu Kristof D'haene. La semaine prochaine, Courtrai devra affronter le Club de Bruges.