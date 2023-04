Victoire au courage pour l'Union face au STVV !

L'Union Saint-Gilloise a remonté le score face au STVV et enregistre une superbe victoire à domicile (2-1).

Cela avait tout l'air d'un match piège pour l'Union. Les Bruxellois devaient gagner ce soir pour rester à trois points de Genk, tandis que Saint-Trond se voyait bien jouer les trouble-fêtes et garder espoir dans la course au top 8.

Les deux coachs ne prenaient pas beaucoup de risques et reconduisaient les deux formations alignées lors de la dernière journée. A l'Union, toujours pas de Burgess, remplacé par Sykes, et un duo Boniface - Adingra devant.

Le début de match est à l'avantage des joueurs de l'Union, qui auraient dû ouvrir le score sur leur première occasion. Lapoussin, très en jambes, centrait vers Nieuwkoop. Le piston gauche de l'Union manquait sa reprise, mais le ballon, repoussé par Schmidt franchissait visiblement la ligne de but. La Goal Line Technology en aurait sans douté décidé autrement, mais le score restait vierge (9e).

Pile une minute plus tard, l'Union passait à nouveau tout près de marquer, mais Van Der Heyden ne parvenait pas à finir devant Schmidt. Saint-Trond tenait le coup et répondait, avec une frappe de Bruno qui passait un bon mètre au-dessus du but de Moris (25e).

Peu inspirée et bousculée, l'Union n'arrivait pas déstabiliser cette équipe très solide dans sa moitié de terrain. Lapoussin tentait, au-dessus (32e), tandis que Boya ne passait pas loin de pousser le ballon dans le but (45e).

Comme s'il s'agissait d'un signe, l'Union loupait à nouveau une immense occasion à la sortie des vestiaires. Sur un coup franc botté par Teuma, Kandouss loupait totalement sa reprise (48e).

C'était écrit : c'est Saint-Trond qui ouvrait le core. Après une série de phases confuses au milieu de terrain et un avantage peu évident laissé pour l'Union, Konaté lançait Bruno. L'attaquant trudonnaire prenait Moris à contre-pied (58e).

L'Union n'avait plus le choix : il fallait tout donner. Gerarets faisait monter Vertessen et Puertas. Remplacé et auteur d'un mauvais match, Lazare laissait exploser sa colère.

C'est à l'issue d'une faute à l'entrée du rectangle que l'Union revenait dans le match. Accroché, Teuma se faisait lui-même en envoyant un coup franc dévié dans le but de Schmidt (1-1, 73e).

Le compte à rebours démarrait pour l'Union, qui mettait le feu dans la défense adverse. Intenable, Adingra voyait sa frappe être contrée au dernier moment par Bauer. L'Ivoirien pensait d'abord libérer les siens mais était hors-jeu, mais avait le bon coup d'oeil pour remettre en retrait à Puertas. Monté au jeu quelques minutes plus tôt, c'est lui qui faisait exploser le Parc Duden (90e, 2-1) !

Victoire au mental, au courage, qui montre que cette Union SG est une nouvelle fois très compliquée à aller chercher cette saison. La preuve avec ces trois points pris face à une équipe du STVV très compacte et dans des circonstances tout sauf évidentes.