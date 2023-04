Teddy Teuma, le capitaine de l'Union s'est mué en sauveur

Le Maltais, alors qu'il était en difficulté durant cette rencontre et que l'Union était menée, a lancé la révolte des siens face à Saint-Trond.

Se montrer décisif, même quand on est pas vraiment dans son match, c'est à cela qu'on reconnait les grands joueurs. Ce dimanche face au STVV, Teddy Teuma a souvent tenté sans jamais réussir ce qu'il entreprenait. C'est finalement sur l'une de ses nombreuses phases arrêtées que le capitaine unioniste a débloqué la situation, en envoyant un tir dévié par le mur enfin tromper Schmidt. Ce but a eu comme effet de totalement relancer l'Union, qui est allée arracher la victoire en toute fin de rencontre.

Au micro d'Eleven Sports, Teuma s'est dit "très heureux" de cette victoire. Ce n'était pas facile au vu du scénario. On a fait face à une équipe qui nous a mis en difficulté, avec un bloc très bas. On a encore montré de la force de caractère pour revenir. On a montré l'envie de toujours vouloir gagner, de ne jamais baisser les bras. Je pense qu'on doit aussi regarder à ce petit point négatif : sur nos trois derniers matchs, on concède le premier but. Il va falloir rectifier cela, car ça nous prend beaucoup d'énergie."

Le capitaine de l'Union a ensuite poursuivi en analysant la physionomie de la rencontre. "C'était le match auquel on s'attendait. Face à une équipe qui attendait la moindre erreur de notre part pour partir en transition et nous le faire payer. Le premier but, c'était exactement ça. Le plus important, je pense, c'est les trois points."

Genk reste donc à trois points seulement des Unionistes. Mais Teuma ne pense pas vraiment à cet écart. "C'est vrai que cela reste serré. Mais on est pas tellement focus sur cette phase classique, on sait que tout va se jouer dans les Play-offs. Il faut rester dans le bon wagon."