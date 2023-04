🎥 La folle statistique de l'Union face au STVV

Teddy Teuma a inscrit le but égalisateur face au STVV. L'Union n'avait plus marqué sur coup franc depuis deux ans.

Face au STVV, l'Union Saint-Gilloise a décroché une victoire in extremis pour rester dans le short de Genk au classement alors que la phase classique arrive à sa fin.

Teddy Teuma a inscrit un but salvateur afin de relancer l'Union dans la partie. Un but qui a été marqué sur coup franc et qui est le premier depuis... mars 2021.

L'USG n'avait plus marqué sur coup franc depuis deux ans, soit quand elle était encore en D1B. A l'époque, c'est d'ailleurs ce même Teddy Teuma qui avait trouvé le chemin des filets face à Westerlo.