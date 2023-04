Karel Geraerts révèle la "clé de la victoire" de l'Union

L'Union Saint-Gilloise a souffert ce dimanche soir face au STVV. Les Saint-Gillois s'en sont remis à deux buts inscrits en fin de match. Karel Geraerts a quant à lui dû adapter sa tactique.

"Une victoire à l'arraché fait toujours du bien. Surtout contre un adversaire comme le STVV. C'était d'autant plus difficile car ils ont réussi à marquer sur l'une de leurs seules occasions. Mais mon équipe a fait preuve de résilience, que ce soit avec ou sans ballon", a déclaré l'entraîneur de l'Union, Karel Geraerts, après le match à Eleven Sports.

"Nous avons dû faire preuve de patience", a réalisé Geraerts. "Car on sait qu'à 0-0, on met la pression, sans perdre de vue l'organisation. En fin de compte, le premier but a été marqué par chance, car le ballon a dévié. Mais ensuite, il y a eu suffisamment d'occasions pour marquer le but de la victoire".

En deuxième mi-temps, l'Union a changé de tactique, ce qui s'est avéré être la clé de la victoire. "Nous sommes passés de notre 3-5-2 à un 4-3-3, car même à 0-0, le match était encore assez fermé. J'ai alors voulu plus de puissance de la part de la défense, surtout sur le côté gauche. Loïc Lapoussin était déjà là et en déplaçant Simon Adingra sur la gauche, nous pouvions réaliser plus d'actions. Cela a fini par payer", a conclu Geraerts.