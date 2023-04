Les Campinois déjà tournés vers Anderlecht: "Cette défaite ne va pas tout changer"

Westerlo a perdu de précieux points dans la course aux playoffs 1, samedi soir contre Charleroi. Mais les hommes de Jonas De Roeck ont déjà le regard tourné vers leur prochain défi.

"On a souffert en première période, mais on a bien réagi après le repos, on a eu quelques belles occasions et c'est surtout le gardien qui a fait la différence", analyse Lukas Van Eenoo.

Mais c'est aussi Youssouph Badji qui a fait la différence. Monté au jeu en fin de rencontre, l'ancien Brugeois a planté le but de la victoire dans le temps additionnel. "Avant la trêve, nous avions gagné en marquant à la dernière minute, cette fois, c'est le contraire. C'est le jeu..."

Les Campinois doivent désormais tourner la page, car c'est un déplacement difficile qui les attend la semaine prochaine. On doit se concentrer sur ce match à Anderlecht. On a montré de très belles choses cette saison et cette défaite ne va pas tout changer."