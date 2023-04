Le VAR acteur majeur de Westerlo-Charleroi?

S'il reconnait que son équipe aurait dû être plus efficace contre Charleroi, Jonas De Roeck n'est pas forcément convaincu par toutes les décisions.

À deux reprises, le VAR a été mis à contribution, samedi, lors du match entre Westerlo-Charleroi. En première période, suite à un tacle de Valentine Ozornwafor, et puis sur une situation litigieuses dans le rectangle après le repos.

Les décisions de l'arbitre, qui est allé revoir les phases? Un carton jaune pour le défenseur carolo et pas de penalty.

"Ce n'est pas à cause de ça qu'on a perdu"

L'avis de Jonas De Roeck? "Le premier penalty sifflé était probablement trop léger, c'est vrai. Mais la carte jaune de Valentine Ozornwafor... Je pense que c'est un tacle qui mettait l'intégrité de notre joueur en danger. Il y a eu plusieurs interventions dangereuses et je pense que certaines décisions auraient pu être plus sévères", estime-t-il.

"Mais ce n'est pas à cause de ces décisions qu'on a perdu", ajoute le coach de Westerlo. "On méritait au moins un point et on a eu assez d'occasions pour le prendre", conclut-il.