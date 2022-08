Eupen s'en sort à Westerlo grâce à un penalty arrêté en toute fin de match !

Victoire importante pour les Pandas, qui ont émergé en fin de match puis qui a vu Westerlo rater un penalty.

Le match débutait en mode mineur. C'est bien simple : aucune frappe n'était à constater dans les 20 premières minutes. Christie - Davies chauffait les gants de Bolat (21e). Westerlo héritait de la première grosse occasion du match. Moser intervenait bien devant Foster (29e). Remplaçant de Nene Dorgeles, l'attaquant frappait sur le gardien d'Eupen ensuite (36e). Très peu inspiré défensivement, les Pandas héritaient d'un bon coup franc. Le capitaine Peeters enroulait un petit mètre au-dessus du but (41e). Westerlo se ménageait une superbe opportunité sur corner. Dierckx était laissé seul aux abords du rectangle et pouvait contrôler. Sa frappe était détournée de bien belle manière par Moser (45e + 5).

Sans vraiment d'équipe dominante, le match reprenait sur le même rythme. Eupen ratait une grosse occasion lorsque Charles-Cook reprenait un bon centre de Davidson puis tirait juste à côté du montant de Bolat (67e). Mais les Pandas allaient finalement être les plus efficaces offensivement. Une très bonne transversale de Peeters arrivait dans les pieds de Nuhu. Le jeune Ghanéen rentrait dans le jeu et décochait une très belle frappe qui se logeait dans le coin du but (84e).

Eupen se dirigeait assez clairement vers une victoire, mais était tout proche de littéralement se saborder en fin de match. Alors qu'il venait de monter, Gary Magnée déviait un ballon du bras. L'arbitre Lawrence Visser indiquait le point de penalty. Très bon ce soir, Lennart Moser sauvait les siens en sortant le tir de Dierckx (90e +3). Un arrêt qui vaut deux points !

Cette victoire va faire du bien à Eupen, tandis que Westerlo n'a pas été flamboyant ce soir et coince au classement. De plus, les Campinois ont perdu Jan Bernat, sorti sur civière à la 25e.