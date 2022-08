Galtier apprécie le penalty de la réconciliation

Neymar a tiré un penalty que Mbappé lui a laissé.

Quinze jours après un début de "penaltygate" lors du match contre Montpellier (5-2), la problématique des penalties a refait surface au Paris Saint-Germain ce dimanche en Ligue 1 face à l'AS Monaco (1-1), lorsque Maripan a commis une faute sur Neymar (30 ans, 4 matchs et 6 buts en L1 cette saison) dans la surface. Et, surprise, c'est le Brésilien, normalement numéro deux dans la hiérarchie, qui s'est avancé pour se faire justice lui-même. Aucun problème pour l'entraîneur parisien Christophe Galtier, qui a apprécié l'attitude de Kylian Mbappé lors de ce fait de jeu.

"La hiérarchie était Kylian en un et Ney en deux. J'ai vu qu'ils ont échangé, que Ney a pris la décision de tirer après avoir discuté avec Kylian. J'ai vu qu'il est allé fêter avec grand plaisir Ney, c'est comme cela que ça doit se passer, a apprécié le technicien au micro de Prime Video. Ce sont de grands joueurs et c'est aussi à eux de sentir ce qu'il en est. Le plus important, c'est que Ney l'ait tiré et marqué et que Kylian est venu féliciter Ney."