Bousculée par La Gantoise, l'Union peut s'estimer heureuse !

L'Union Saint-Gilloise se déplaçait ce dimanche sur le terrain de La Gantoise. Le match s'est fini assez logiquement sur un score de partage : 1-1.

L'enjeu était grand ce dimanche lors de la rencontre entre l'Union SG et La Gantoise. Les Saint-Gillois pouvaient prendre le large en tête du championnat et 10 points d'avance sur les Buffalos, 3e.

L'engagement des 22 acteurs dès le coup d'envoi est alors logiquement très haut. Un peu trop, même... Lancé en profondeur par Puertas, Amoura tacle et touche Roef. Il n'écope que d'une carte jaune, très orangée...

La Gantoise fait très mal en contre. Tissoudali part seul et tente de centrer. Le ballon est contré et est capté par Moris (13e). Sur une passe en retrait totalement loupée de Machida, le Marocain tente de surprendre Moris de loin, c'est loupé (20e). Les Buffalos dominent les débats, mais à l'image d'une phase très confuse qui termine par une tête de Samoise au-dessus (37e), ne parviennent pas à se montrer efficaces.

© photonews

L'erreur fatale de Machida

Il leur faut alors un petit coup de main...de la part de l'Union. Machida glisse au plus mauvais moment et fauche Samoise dans le rectangle. Penalty indiscutable. De Sart s'elance et met La Gantoise aux commandes (1-0, 45e+3).

© photonews

Puertas, le sauveur de l'Union

Après une première mi-temps assez mauvaise, les Saint-Gillois reviennent sur le terrain avec de bien meilleures intentions. L'Union est toute proche d'égaliser. Roef doit s'interposer à deux fois. D'abord sur un centre-tir puis sur une madjer d'Eckert (53e).

Le gardien gantois est ensuite un peu fautif - ou ayant la vue masquée - sur une frappe puissante de Puertas placée proche du poteau. Une fois de plus, le Suisse débloque la situation et sort l'Union de sa torpeur (56e, 1-1).

© photonews

La Gantoise essaye ensuite de reprendre l'avantage. Il y a plusieurs phases chaudes dans le rectangle de Moris. De l'autre côté, l'Union tente bien plus timidement et semble se satisfaire de ce match nul.

Les Buffalos auront cru un court instant bénéficier d'un second penalty pour une faute (peu évidente) sur Tissoudali, mais l'arbitre décidera avec l'aide du VAR de ne pas donner de coup de pied de réparation.

Un peu à l'instar d'Anderlecht il y a deux semaines, l'Union vient chercher un point qui l'arrange bien à la Ghelamco. Les Bruxellois laissent cependant la possibilité à Anderlecht de revenir dans la course en cas de victoire face au RWDM.